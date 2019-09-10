В Испании могут пройти новые парламентские выборы

Новые досрочные выборы в Испании ожидаются 10 ноября, если конгрессу депутатов до 23 сентября не удастся утвердить премьера страны.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, переговоры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на выборах 28 апреля, и левой коалиции Unidas Podemos зашли в тупик. Если стороны не смогут договориться, то в страну могут ждать уже четвертые за последние четыре года выборы.
На досрочных парламентских выборах 28 апреля ИСРП заняла первое место, однако не получила абсолютное большинство в парламенте. В ходе двух туров голосования в конце июля конгресс депутатов не смог утвердить лидера социалистов Педро Санчеса премьером. Причиной стало то, что социалистам так и не удалось после трех месяцев переговоров прийти к соглашению о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos. В настоящее время переговоры между социалистами и Unidas Podemos возобновлены, однако результатов пока нет.
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