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В Испании ликвидирована секта, жертвами которой стали более 100 человек

В Испании ликвидирована секта, жертвами которой стали более 100 человек Гражданская гвардия Испании ликвидировала секту La Familia del Alma, из-за действий которой пострадали более 100 человек.
Другие страны
15 июля 2023 г. 04:19
В Испании ликвидирована секта, жертвами которой стали более 100 человек

Гражданская гвардия Испании ликвидировала секту La Familia del Alma, из-за действий которой пострадали более 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщило издание La vanguardia.

"Гражданская гвардия в ходе так называемой операции "Ависена" задержала трех руководителей секты за предполагаемые преступления — незаконное объединение, вторжение в трудовую деятельность, преступления против здоровья населения, сексуальную агрессию, разглашение секретов и другие", - говорится в сообщении.

По данным издания, секта предлагала терапию, в ходе которой проводились шаманские ритуалы с употреблением запрещенных веществ. Секта требовала от пострадавших по €10 тыс. под обещание доступа к "учителю", который якобы помог бы решить все проблемы.

Пострадавшие люди проживают в основном в провинциях Таррагона, Кастельон и Барселона. Полиция сообщает, что заявление против секты подали около сотни человек.

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