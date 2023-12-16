В Испании ликвидировали военизированную "нацистскую группировку"

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность военизированной группировки "нацистской идеологии".

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность военизированной группировки "нацистской идеологии".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, полицейские задержали в разных провинциях страны 11 членов группировки, в отношении еще 11 человек заведено расследование. Арестованных подозревают, среди прочего, в оскорблении государственных институтов, нападениях, незаконном владении оружием, подстрекательстве к ненависти, дискриминации и насилии в отношении различных коллективов.

Отмечается, что в ходе обысков гражданская гвардия изъяла десять единиц огнестрельного оружия и более 9 тыс. патронов.

Расследование началось в ноябре 2021 года, когда стражи порядка обнаружили, как один из главарей группировки публиковал в интернете видео, в которых пропагандировалась ненависть в отношении различных групп. Кроме того, содержались послания о необходимости создать "армию" для того, чтобы "покончить с установленным режимом" в Испании. Задержанные также призывали своих последователей "вооружиться".