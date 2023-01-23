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В Испании ликвидировали три незаконные табачные фабрики, задержаны 27 человек

В Испании ликвидировали три незаконные табачные фабрики, задержаны 27 человек Гражданская гвардия Испании задержала 27 человек в результате совместной с Европолом операции по делу об использовании украинских беженцев в нелегальном производстве и контрабанде табака.
Другие страны
23 января 2023 г. 11:05
В Испании ликвидировали три незаконные табачные фабрики, задержаны 27 человек

Гражданская гвардия Испании задержала 27 человек в результате совместной с Европолом операции по делу об использовании украинских беженцев в нелегальном производстве и контрабанде табака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее данным, полиция Испании совместно с Европолом ликвидировали три незаконные табачные фабрики в Логроньо (автономное сообщество Риоха), Валенсии (автономное сообщество Валенсия) и Севилье (автономное сообщество Андалусия) и конфисковали 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек общей стоимостью 37,5 млн евро.

Как уточняет издание, задержанные использовали труд украинских беженцев, которые жили в переполненных помещениях и подолгу работали, не выходя на улицу, чтобы их не обнаружили власти.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев информировало, что с 24 февраля 2022 года по 17 января 2023 года с Украины в соседние страны прибыли 17 688 845 человек.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada qanunsuz işləyən tütün fabrikləri aşkar edilib, 27 nəfər saxlanılıb

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