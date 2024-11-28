О нас

В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на дронах

В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на дронах Полиция в Испании ликвидировала банду, перевозившую гашиш на украинских дронах Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства - РИ
Другие страны
28 ноября 2024 г. 20:32
В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на дронах

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-релизе правоохранительных органов страны.

"Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе (город на юге Испании - ред.) преступную организацию, предположительно занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. "Наркодроны" производились в Украине, а затем перевозились автотранспортом на юг нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования, в котором принимали участие представители Европола, а также полицейские власти Украины и Польши, было проведено шесть обысков в Альхесирасе и Марбелье. В результате были задержаны десять человек - семь из них заключены под стражу.

По данным правоохранительных органов, преступники использовали большие беспилотники ручной сборки, способные перевозить около 10 кг гашиша за каждый полет и имеющие радиус действия более 50 км. Уточняется, что эти летательные аппараты могли пролететь маршрут между Марокко и Испанией над водами Гибралтарского пролива без необходимости приземляться.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi