В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на дронах

Полиция в Испании ликвидировала банду, перевозившую гашиш на украинских дронах Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства - РИ

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-релизе правоохранительных органов страны.

"Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе (город на юге Испании - ред.) преступную организацию, предположительно занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. "Наркодроны" производились в Украине, а затем перевозились автотранспортом на юг нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования, в котором принимали участие представители Европола, а также полицейские власти Украины и Польши, было проведено шесть обысков в Альхесирасе и Марбелье. В результате были задержаны десять человек - семь из них заключены под стражу.

По данным правоохранительных органов, преступники использовали большие беспилотники ручной сборки, способные перевозить около 10 кг гашиша за каждый полет и имеющие радиус действия более 50 км. Уточняется, что эти летательные аппараты могли пролететь маршрут между Марокко и Испанией над водами Гибралтарского пролива без необходимости приземляться.

