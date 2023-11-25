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В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро

В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро Испанские правоохранительные органы ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке, обвиняемую в мошенничестве с НДС на сумму более 25 миллионов евро.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 05:25
В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро

Испанские правоохранительные органы ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке, обвиняемую в мошенничестве с НДС на сумму более 25 миллионов евро.

Как передает Report, об этом указывается в пресс-релизе национальной полиции королевства.

"Налоговое агентство и Национальная полиция под руководством Европейской прокуратуры (EPPO) в Испании ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке в рамках расследования дела о мошенничестве с НДС при торговле компьютерным оборудованием на сумму более 25 млн евро", - говорится в сообщении.

В результате операции, которая развивалась в течение двух лет, силовики задержали 24 подозреваемых и провели 13 обысков в городах Мадрид, Гвадалахара и Кадис.

"Были арестованы активы на сумму более 4,8 млн евро, включая недвижимость, транспортные средства, наличные деньги и ценности, заморожены сотни банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии", - указано в публикации.

Согласно версии полиции, чтобы избежать уплаты НДС, организация использовала сеть подставных компаний, называемых "пропавшими трейдерами", которые "исчезали, не выполнив налоговых обязательств", в то время как другие компании, участвовавшие в схеме, требовали от налоговых органов возмещения НДС.

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