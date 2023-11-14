В Испании крайне правые подали иск против премьера из-за переговоров с сепаратистами

Крайне правая партия "Вокс" подала иск в Верховный суд (ВС) Испании против исполняющего обязанности главы правительства, лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса из-за закона об амнистии сторонников независимости Каталонии.

Крайне правая партия "Вокс" подала иск в Верховный суд (ВС) Испании против исполняющего обязанности главы правительства, лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса из-за закона об амнистии сторонников независимости Каталонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации крайне правых в соцсети "X".

Жалоба также подана против экс-лидера региона Карлеса Пучдемона, который возглавлял правительство автономного сообщества в момент проведения там незаконного референдума о независимости в 2017 году. Затем он бежал в Бельгию, судебные власти Испании добиваются его экстрадиции.

Они также просят суд приостановить проведение намеченных на 15-16 ноября дебатов в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) по кандидатуре Санчеса на пост премьера. Ожидается, что по итогам голосования в парламенте он вновь займет пост главы правительства.

Как говорится в пресс-релизе "Вокс", крайне правые обвиняют Санчеса во "взяточничестве, сотрудничестве с терроризмом, узурпации функций судебной власти, а также в переговорах и деятельности, запрещенной государственным должностным лицам при исполнении ими своих функций".

13 ноября ИСРП зарегистрировала в Конгрессе инициативу об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Свыше 300 сторонников независимости региона могут подпасть под закон.