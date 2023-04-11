В Испании изъяли при попытке продажи пять поддельных картин Гойи и Веласкеса

В Испании при попытке продажи полиция изъяла пять поддельных картин, которые мошенники выдавали за оригиналы кисти художников Франсиско Гойи (1746-1828) и Диего Веласкеса (1599-1660).
Как передает Report со ссылкой на TACC, злоумышленники пытались продать работы за 76 млн. евро.
В результате операции четыре человека оказались под следствием.
По данным агентства EFE, в дополнение к картинам полицейские изъяли поддельные документы, с помощью которых мошенники пытались ввести в заблуждение потенциальных покупателей. Расследование велось с начала 2023 года.