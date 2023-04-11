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В Испании изъяли при попытке продажи пять поддельных картин Гойи и Веласкеса

В Испании изъяли при попытке продажи пять поддельных картин Гойи и Веласкеса В Испании изъяли пять поддельных картин Гойи и Веласкеса
Другие страны
11 апреля 2023 г. 21:00
В Испании изъяли при попытке продажи пять поддельных картин Гойи и Веласкеса

В Испании при попытке продажи полиция изъяла пять поддельных картин, которые мошенники выдавали за оригиналы кисти художников Франсиско Гойи (1746-1828) и Диего Веласкеса (1599-1660).

Как передает Report со ссылкой на TACC, злоумышленники пытались продать работы за 76 млн. евро.

В результате операции четыре человека оказались под следствием.

По данным агентства EFE, в дополнение к картинам полицейские изъяли поддельные документы, с помощью которых мошенники пытались ввести в заблуждение потенциальных покупателей. Расследование велось с начала 2023 года.

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