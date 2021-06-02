В Испании изъяли 826 кг черного кокаина стоимостью 30 млн евро

Полиция Испании изъяла 826 килограммов кокаина, который был замаскирован под древесный уголь, из-за чего наркотик был черного цвета и не имел запаха.

Полиция Испании изъяла 826 килограммов кокаина, который был замаскирован под древесный уголь, из-за чего наркотик был черного цвета и не имел запаха.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, операция проводилась совместно с португальскими спецслужбами.

Груз был доставлен из Колумбии и должен был быть направлен в испанскую автономию Страну Басков. Наркотик был спрятан в древесном угле, поэтому собаки-ищейки не могли обнаружить его. По имеющимся оценкам полиции, на черном рынке партия стоит около 30 млн евро. Правоохранители также задержали гражданина Алжира и двух граждан Испании.