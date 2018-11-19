В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Испании из-за сильнейшего шторма затопленными оказались большинство популярных курортов, включая остров Тенерифе и Балеарские острова.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, отмечается, что сильные проливные дожди начались в Испании в субботу, 17 ноября.

Экстренные службы нашли в Галисии тело пожилой женщины, которая утонула, когда ее дом затопило водой.

На острове Тенерифе волны достигали 10 м. Они сносили балконы гостиниц, которые находятся на первой линии. В Малаге из-за шторма оказались разрушенными несколько кафе и ресторанов.

В данный момент в провинциях Аликанте и Валенсия и в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах введен оранжевый режим опасности.