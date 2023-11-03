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В Испании из-за лесного пожара эвакуировали более 800 человек

В Испании из-за лесного пожара эвакуировали более 800 человек Более 800 человек были вынуждены покинуть свои дома из соображений безопасности из-за лесного пожара в автономном сообществе Валенсия.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 13:54
В Испании из-за лесного пожара эвакуировали более 800 человек

Более 800 человек были вынуждены покинуть свои дома из соображений безопасности из-за лесного пожара в автономном сообществе Валенсия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила региональная служба экстренной помощи в социальной сети "X".

Возгорание началось 2 ноября в районе населенного пункта Монтичельво. Площадь пожара превышает 1 тыс. га. В тушении огня, которое осложняется сильными порывами ветра, задействованы около 200 человек, а также воздушная техника.

Жителям муниципалитета Потриэс было приказано не покидать свои дома из-за задымления.

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Версия на английском языке Over 800 people evacuated due to forest fire in Spain

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