В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание

Пятиэтажное здание разрушилось во вторник в испанском городе Теруэль (автономное сообщество Арагон).

Пятиэтажное здание разрушилось во вторник в испанском городе Теруэль (автономное сообщество Арагон).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

"Эвакуированы [жители] 21 квартиры пятиэтажного здания <...> до его полного обрушения", - уточняется в сообщении. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Причины инцидента пока не называются.

Тем не менее, как передает газета El Español, все указывает на то, что здание обрушилось из-за бури, бушевавшей в городе в последние дни.