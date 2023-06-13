О нас

В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание

В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание Пятиэтажное здание разрушилось во вторник в испанском городе Теруэль (автономное сообщество Арагон).
Другие страны
13 июня 2023 г. 14:57
В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание

Пятиэтажное здание разрушилось во вторник в испанском городе Теруэль (автономное сообщество Арагон).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

"Эвакуированы [жители] 21 квартиры пятиэтажного здания <...> до его полного обрушения", - уточняется в сообщении. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Причины инцидента пока не называются.

Тем не менее, как передает газета El Español, все указывает на то, что здание обрушилось из-за бури, бушевавшей в городе в последние дни.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi