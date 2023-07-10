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В Испании ищут пропавшую лодку с 200 мигрантами

В Испании ищут пропавшую лодку с 200 мигрантами Испанские спасатели ведут поиск пропавшего судна с 200 мигрантами на борту.
Другие страны
10 июля 2023 г. 17:19
В Испании ищут пропавшую лодку с 200 мигрантами

Испанские спасатели ведут поиск пропавшего судна с 200 мигрантами на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник в Twitter служба безопасности и спасения на море королевства.

По ее информации, самолет Sasemar 101 "продолжает поиск лодки, которая покинула Сенегал с примерно 200 людьми на борту".

Как сообщают местные СМИ, судно отчалило 27 июня в сторону Канарских островов.

Согласно данным МВД Испании, с января по июнь 2023 года на Канарские острова прибыли более 7,2 тыс. нелегалов. Это на 18,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

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