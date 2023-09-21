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В Испании и во Франции задержали воров, укравших из гостиниц вещи на €4,5 млн

В Испании и во Франции задержали воров, укравших из гостиниц вещи на €4,5 млн Гражданская гвардия Испании и национальная полиция Франции задержали трех человек, которые занимались кражами в дорогих гостиничных комплексах.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 15:35
В Испании и во Франции задержали воров, укравших из гостиниц вещи на €4,5 млн

Гражданская гвардия Испании и национальная полиция Франции задержали трех человек, которые занимались кражами в дорогих гостиничных комплексах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, подозреваемые совершили как минимум 12 грабежей в двух странах. Предполагается, что они украли предметы на сумму 4,5 млн евро. Среди прочего, речь идет о драгоценностях, дорогостоящих сумках и других вещах.

Лидером группировки был гражданин Алжира, проживавший на законных основаниях во Франции. Операция прошла при сотрудничестве с Европейским полицейским агентством.

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