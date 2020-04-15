В Испании и Италии идет спад числа заражений и смертей от COVID-19

В Испании и Италии - двух основных центрах эпидемии COVID-19 в Европе - последние две недели постепенно снижается количество смертей и заражений коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РБК, 13 апреля в Испании умерли от коронавируса не менее 517 человек. 12 апреля - 510. Это самые низкие показатели с 25 марта, то есть за 17 дней. В Италии в понедельник скончались не менее 567 человек, а днем ранее - 431 человек, что было рекордно низким показателем с 21 марта. На пике эпидемии количество жертв в каждой стране достигало почти тысячи человек в день. 28 марта в Италии умер от инфекции 971 человек. В Испании 3 и 4 апреля скончались 950 и 932 человека соответственно. Всего в Испании умерли около 18 тыс., в Италии - более 20 тыс.

Системы здравоохранения этих стран по-прежнему сильно перегружены. К тому же в Испании 15% от всех подтвержденных случаев заболевания приходится на медработников. В Италии от коронавируса умерли уже более 100 врачей. Но 4 апреля в стране впервые с начала эпидемии уменьшилось число больных в палатах интенсивной терапии. Похожая динамика наблюдается и в Испании - с начала апреля там практически не растет число тяжелобольных (в среднем такому больному для восстановления нужно от двух до трех недель пробыть на аппарате ИВЛ: долгая реабилитация — одна из особенностей инфицирования вирусом SARS-CoV-2).

Число ежедневно выявляемых новых случаев за последние две–три недели снизилось более чем в два раза. В Испании пик был пройден 1 апреля - тогда за день вирус был обнаружен у 9 222 человек. 13 апреля было зарегистрировано 3 477 новых случаев. В Италии пик пришелся на 22 марта - заболели 6 557 человек. В понедельник в стране были выявлены 3 153 случая.

Выздоровели в эти же дни в Испании 2 336 человек, в Италии - 1 224.