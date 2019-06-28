В Испании и Франции объявили наивысшие уровни опасности из-за жары

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На западе Европы продолжает держаться аномальная жара, значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявили наивысшие уровни опасности из-за погоды, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На юге Франции ожидают до 44-45 градусов по Цельсию. В частности, речь идет о департаментах Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз, где объявлен наивысший уровень опасности из-за жары. Эксперты не исключают, что может быть побит национальный рекорд по самой высокой температуре.

В свою очередь, премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал граждан страны к "максимальной бдительности". В преддверии начала школьных каникул в стране он также отметил рост числа жертв во время купания в водоёмах. Премьер также сообщил, что из-за высоких температур во Франции будут закрыты 4 тысячи школ.

В Испании из-за жары погибли два человека. Еще два человека попали в больницы в тяжелом состоянии из-за теплового удара. Один из пострадавших - пожарный, тушивший лесной пожар в провинции Таррагона в Каталонии.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.