В Испании и Франции арестованы члены армянской преступной сети

Европейская полицейская организация (Европол) объявила об аресте 28 членов преступной группировки из Армении и Грузии.

Европейская полицейская организация (Европол) объявила об аресте 28 членов преступной группировки из Армении и Грузии.

Как передает Report, Европол поддержал национальную полицию Франции и Испании в ликвидации крупной преступной сети так называемых "воров в законе", которые причастны к преступлениям против собственности с отягчающими обстоятельствами, рэкету, вымогательству и отмыванию денег.

В ходе расследования было установлено, что преступная сеть занималась кражей и продажей краденого, контрабандой табачных изделий и отмыванием преступных доходов.

С ноября 2020 года французская полиция ведет расследование в отношении лиц, подозреваемых в принадлежности к преступной структуре "воры в законе". В ходе расследования была выявлена армянская преступная организация, базирующаяся во Франции и Испании, возглавляемая "вором в законе" в Испании.

Отмывание денег в основном осуществлялось в Испании через автомехаников и магазин импортной икры в Барселоне. В ходе ряда оперативных действий были проведены 38 обысков домов во Франции и Испании, 28 арестов, в том числе арест главный вор в законе (имя не указано). Изъято 16 роскошных часов, 8 автомобилей, 6 единиц оружия с боеприпасами, 1 бронежилет, 2 устройства обнаружения GPS, более 60 000 евро наличными, многочисленные мобильные телефоны и электронные устройства, а также как различная атрибутика "воров в законе".

Французские и испанские власти инициировали совместное расследование этой преступной сети в ноябре 2020 года. Предыдущие отдельные следственные действия французской и испанской полиции в отношении нескольких членов преступной группы, многие из которых являются армянами и грузинами, выявили связи между подозреваемыми и показали широкое распространение сети.

Криминальный авторитет ранее находился под следствием по делу о покушении на убийство.

Эта сеть следовала правилам "воров в законе". Она была о разделена на части со строгими кодексами поведения, которые защищали лидера и были направлены на обеспечение его выживания. Титул, которым обладал лидер, гарантировал его статус и власть над другими членами преступной организации.

Национальная полиция Испании провела расследование и задержала этого человека в 2018 году в связи с попыткой убийства конкурирующего "коронованного" вора. Лидер сети, в отношении которого выдан европейский ордер на арест со стороны Франции, в настоящее время находится под стражей в Испании в ожидании дальнейших действий против него.