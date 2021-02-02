В Испании COVID-19 признан профессиональным заболеванием медработников

Правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения.

Правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения.

Как передает Report, об этом говорится в публикации, сделанной во вторник в Twitter кабмина королевства.

По его информации, Совет министров одобрил декрет о "признании COVID-19 в качестве профессионального заболевания работников сферы здравоохранения и медико-социальных" работников.

До сих пор заражение медсотрудников коронавирусом рассматривалось как профессиональная непредвиденная ситуация, возникшая в результате несчастного случая на производстве. Новая классификация гарантирует работникам сферы здравоохранения, которые переболели ковидом, социальное страхование в течение неограниченного периода времени.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом. В частности, 118 тыс. медработников в королевстве перенесли заболевание, свыше 100 из них умерли.