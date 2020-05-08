В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу

Более тысячи новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Испании за минувшие сутки при помощи тестов ПЦР. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

В последние дни число новых случаев не превышало тысячу.Общее число выявленных случаев с начала эпидемии составляет 222 857, из них скончались 26 299 человек (за последние 24 часа - 229), выздоровели 131 148 (за сутки - 2 637). Таким образом, активными остаются около 65 тысяч случаев. Днем ранее жертвами коронавируса стали 213 человек, было выявлено 754 новых случая заражения.Ранее испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая.