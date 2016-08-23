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    В Испании число случаев заражения вирусом Зика достигло 237

    За последнюю неделю число заболевших увеличилось на восемь человек

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Число диагностированных случаев заболевания вирусом Зика в Испании достигло 237-ми, из них 38 - у беременных женщин.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Испании.

    За последнюю неделю число заболевших увеличилось на восемь человек, из них один диагноз поставлен беременной женщине.

    Вирус наиболее опасен для беременных, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

    В июле в одной из больниц Барселоны появился первый в Европе ребенок с микроцефалией, вызванной вирусом Зика у матери.

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