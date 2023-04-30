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В Испании четыре человека погибли при крушении двух сверхлегких самолетов

В Испании четыре человека погибли при крушении двух сверхлегких самолетов По меньшей мере четыре человека погибли в испанской Каталонии в результате аварии с участием двух сверхлегких самолетов.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 20:29
В Испании четыре человека погибли при крушении двух сверхлегких самолетов

По меньшей мере четыре человека погибли в испанской Каталонии в результате аварии с участием двух сверхлегких самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе региональной пожарной службы.

По ее информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Мойя недалеко от Барселоны. Очевидец вызвал экстренные службы после того, как увидел, что сверхлегкий самолет потерял высоту и разбился в лесистой местности недалеко от аэродрома.

В результате аварии воздушное судно загорелось и огонь распространился на растительность. Возгорание удалось потушить.

Вскоре был обнаружен второй разбившийся сверхлегкий самолет. Он находился примерно в 300 м от первого.

Власти начали расследование случившегося.

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