​В Испании более тысячи поездов отменят из-за забастовки

В связи с забастовкой будут отменены 1152 поезда.

Как передаёт Report, испанская железнодорожная компания Renfe.

Забастовка железнодорожников состоится 31 июля, 14 и 30 августа и 1 сентября. В эти дни будут частично отменены поезда с 12.00 по 16.00 и с 20.00 по 24.00. Поезда пригородного сообщения должны обеспечивать минимум 75% от движения по расписанию в часы пик и 50% в остальное время, поезда на средние дистанции – 65%, высокоскоростные поезда дальнего следования – на 78%, товарные поезда – 25%, постановило министерство развития, говорится в заявлении Renfe.

В общей сложности Renfe отменила 707 пассажирских поездов (230 высокоскоростных дальнего следования, 477 – средней дистанции), а также 445 товарных.

Профсоюз Генеральная конфедерация трудящихся (CGT) пояснил, что причиной забастовки стала нехватка персонала.