В Испании более 40 человек пострадали при аварии с автобусом

Более 40 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в автономном сообществе Астурия на севере Испании.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Nueva Espana.
По ее информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Ковадонга. В автобусе находились более 40 пассажиров, многие из которых были детьми, отправившимися на экскурсию в национальный парк Пики Европы.
К настоящему моменту пять пострадавших были госпитализированы. Отмечается, что транспортное средство перевернулось после падения по склону. Жертв в результате происшествия нет. Причины аварии пока не уточняются.