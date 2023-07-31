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В Испании более 40 человек пострадали при аварии с автобусом

В Испании более 40 человек пострадали при аварии с автобусом Более 40 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в автономном сообществе Астурия на севере Испании.
Другие страны
31 июля 2023 г. 16:40
В Испании более 40 человек пострадали при аварии с автобусом

Более 40 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в автономном сообществе Астурия на севере Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Nueva Espana.

По ее информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Ковадонга. В автобусе находились более 40 пассажиров, многие из которых были детьми, отправившимися на экскурсию в национальный парк Пики Европы.

К настоящему моменту пять пострадавших были госпитализированы. Отмечается, что транспортное средство перевернулось после падения по склону. Жертв в результате происшествия нет. Причины аварии пока не уточняются.

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