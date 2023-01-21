В Испании более 30 тыс. человек вышли на антиправительственную акцию протеста

По меньшей мере 30 тыс. человек вышли в субботу на антиправительственную акцию протеста в центре испанской столицы.

По меньшей мере 30 тыс. человек вышли сегодня на антиправительственную акцию протеста в центре испанской столицы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Собравшиеся скандируют лозунги с призывом к отставке правительства и против действующего премьер-министра Педро Санчеса. К митингу также присоединились некоторые местные оппозиционные политики.

"Мы предупреждаем об ухудшении нашей демократии, ослаблении нашего государства и серьезной эрозии институтов, - отметили организаторы акции. - Мы выступаем против того, что правительство поддерживается и защищается сепаратизмом, тоталитарным популизмом и преемниками политического фронта [баскской террористической группировки] EТА", - говорят организаторы манифестации.