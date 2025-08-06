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В Испании более 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара

В Испании более 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара Свыше 1,5 тысячи человек эвакуированы в испанском городе Тарифа провинции Кадис из-за крупного лесного пожара.
Другие страны
6 августа 2025 г. 20:06
В Испании более 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара

Свыше 1,5 тысячи человек эвакуированы в испанском городе Тарифа провинции Кадис из-за крупного лесного пожара.

Как передает Report, об этом сообщает газета Mundo.

"Из отелей, кемпингов и жилых домов в окрестностях было эвакуировано 1550 человек. С самого начала пришлось эвакуировать отдыхающих, которые в августе заполняют отели", - пишет издание.

По его данным, огонь, предположительно начавшийся в кемпинге Torre La Peña, распространился на туристическую зону. В ночь на среду более 100 специалистов службы по тушению лесных пожаров Андалусии работали над тем, чтобы огонь не дошел до трассы N-340 и гостиничных комплексов. Утром к тушению подключили шесть воздушных судов.

Власти призвали не посещать пляжи в данных районах и запретили доступ в отели, кемпинги и заведения в зоне риска. За короткое время с территории убрали более 5 тысяч автомобилей, а часть эвакуированных людей отправили в два пункта временного размещения.

По словам мэра Тарифы Хосе Антонио Сантоса, этот пожар стал самым серьезным за последние годы. В его тушении задействованы пожарные расчёты со всей провинции.

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