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    В Испании арестовали лидера банды киберпреступников, ограбившей банки на 1 млрд евро

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Испанская полиция арестовала предполагаемого лидера банды киберпреступников, которая оргабила банки на 1 миллиард евро, изменив баланс счетов и заставив банкоматы выдавать наличные деньги.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой Европол.

    Подозреваемый, который стоит за кибератаками, известными как "Карбанк" и "Кобаль", был арестован в Аликанте.

    По данным Европола, банда киберпреступников работает с 2013 года в 40 странах, совершая атаки на 100 финансовых учреждений. Они направляли сотрудникам банков электронные письма, заражая их компьютеры, а затем использовали их в качестве базы для получения контроля над банковской сетью и серверами.

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