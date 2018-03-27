В Испании арестовали лидера банды киберпреступников, ограбившей банки на 1 млрд евро

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Испанская полиция арестовала предполагаемого лидера банды киберпреступников, которая оргабила банки на 1 миллиард евро, изменив баланс счетов и заставив банкоматы выдавать наличные деньги.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой Европол.

Подозреваемый, который стоит за кибератаками, известными как "Карбанк" и "Кобаль", был арестован в Аликанте.

По данным Европола, банда киберпреступников работает с 2013 года в 40 странах, совершая атаки на 100 финансовых учреждений. Они направляли сотрудникам банков электронные письма, заражая их компьютеры, а затем использовали их в качестве базы для получения контроля над банковской сетью и серверами.