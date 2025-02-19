В Испании арестовали команду судна с мигрантами после гибели восьми человек

Испанская полиция арестовала семерых членов экипажа судна с мигрантами, прибывшего на Канарские острова в декабре из Сенегала, в связи с предполагаемым убийством восьми пассажиров, включая маленького ребенка.

Испанская полиция арестовала семерых членов экипажа судна с мигрантами, прибывшего на Канарские острова в декабре из Сенегала, в связи с предполагаемым убийством восьми пассажиров, включая маленького ребенка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции говорится, что судно с 224 мигрантами на борту прибыло 28 декабря в порт Ла-Рестинга на острове Эль-Йерро. Некоторым из пассажиров потребовалась немедленная медицинская помощь из-за серьезных травм, предположительно полученных в драке во время семидневного плавания.

По словам пассажиров, восемь человек были убиты членами экипажа во время плавания.

Суд Канарских островов, рассматривавший дело троих арестованных, заявил, что имеются доказательства того, что экипаж специально выбирал в качестве мишени людей других национальностей.

Среди погибших – 14-месячный мальчик из Гамбии, а также отец и сын из Гвинеи в возрасте 50 и 18 лет соответственно. Испанские власти не раскрывают национальность членов экипажа.

Полиция сообщила, что все семеро подозреваемых были отправлены в тюрьму для дальнейшего расследования.