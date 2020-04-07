​В Испании 88-летние супруги вылечились от коронавируса

Супружеская пара, которая прожила вместе 65 лет, была выписана из одной из мадридских клиник, после того как оба смогли вылечиться от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет País.

Хосе Прието Серрудо и Гвадалупе Матас Эрнандес поженились в 1955 году, у них семь дочерей.

Хосе почувствовал себе плохо 4 марта – был сильный кашель, он обратился к врачу, ему выписали антибиотики и отправили домой.

Восьмого марта всей семьей отмечали 65-летний юбилей свадьбы. На следующий день у Хосе поднялась температура, была сильная головная боль. Его отправили в мадридскую больницу. Тест на коронавирус оказался положительным.

Через несколько дней у супруги появились аналогичные симптомы, и ее отправили в ту же больницу. Несмотря на то, что по правилам пациенты должны быть в отдельных палатах, супружеской паре разрешили быть вместе.

Даже когда Гвадалупе поправилась, и ее можно было выписывать, она отказалась, заявив, что не уйдет без мужа.

Тридцатого марта они наконец смогли покинуть больницу и вернуться домой, в поселок Вильянуэва-де-ла-Торре (провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

Смертность от коронавируса в Испании женщин старше 80 лет составляет почти 60% от общего числа летальных исходов, мужчин – 49%.