В Испании 17 человек пострадали из-за шторма "Лесли"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Около шести тысяч домов в испанской Каталонии остаются без электричества в результате шторма "Лесли", пострадали 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили экстренные службы автономного сообщества.

Из 17 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в больницы, сообщила служба Гражданской защиты женералитета.

На северо-востоке Испании, где в воскресенье были проливные дожди с сильными порывами ветра, в частности, в Барселоне, в Жироне, Льейде и на Менорке в понедельник сохраняется повышенный "оранжевый" уровень опасности.

Около 30 рейсов были перенесены из-за непогоды из барселонского аэропорта "Эль-Прат", ряд рейсов были перенесены в аэропортах Балеарских островов.