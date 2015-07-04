​В Исландии законодательно разрешили богохульство

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Парламент маленького островного государства Исландия отменил закон о запрещении богохульства, действовавший на территории страны с 1940 года.

Как передает Report, законопроект подготовила Пиратская партия.

Впервые об отмене закона о богохульстве заговорили после печально известных событий в Париже вокруг журнала Charlie Hebdo. Именно тогда Пиратская партия инициировала законопроект о его отмене под лозунгом, что в свободном обществе важно, чтобы люди могли выражать себя без страха наказания.