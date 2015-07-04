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    ​В Исландии законодательно разрешили богохульство

    Законопроект подготовила Пиратская партия

    Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Парламент маленького островного государства Исландия отменил закон о запрещении богохульства, действовавший на территории страны с 1940 года.

    Как передает Report, законопроект подготовила Пиратская партия.

    Впервые об отмене закона о богохульстве заговорили после печально известных событий в Париже вокруг журнала Charlie Hebdo. Именно тогда Пиратская партия инициировала законопроект о его отмене под лозунгом, что в свободном обществе важно, чтобы люди могли выражать себя без страха наказания.

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