В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Исландии.

Первый случай заражения штаммом омикрон выявлен в Исландии.

Как передает Report, об этом сообщает местная телекомпания RUV.

Отмечается, что заболевший был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу. По данным телекомпании, он старше 70 лет. Заболевший проходит лечение в больнице.

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой омикрон.