В Исландии началось голосование на досрочных парламентских выборах

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Досрочные выборы в однопалатный парламент Исландии (альтинг) начались в субботу на территории островного государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, открывшиеся избирательные участки будут работать до 22:00 по местному времени.

Парламентские выборы должны были состояться в апреле 2017 года, однако были перенесены из-за острого политического кризиса, разразившегося в стране этой весной.

На фоне массовых демонстраций 5 апреля в отставку подал тогдашний премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлёйгссон, у которого обнаружились связи с офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Его правительство смогло избежать вотума недоверия, однако под давлением общественности было вынуждено назначить на конец октября досрочные выборы, хотя многие представители оппозиции требовали провести голосование как можно скорее.