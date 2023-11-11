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В Исландии эвакуируют город из-за угрозы выхода лавы на поверхность

В Исландии эвакуируют город из-за угрозы выхода лавы на поверхность Власти Исландии объявили эвакуацию города Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, которая могла скопиться под городом на фоне недавней сейсмической активности.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 14:05
В Исландии эвакуируют город из-за угрозы выхода лавы на поверхность

Власти Исландии объявили эвакуацию города Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, которая могла скопиться под городом на фоне недавней сейсмической активности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает журнал Reykjavik Grapevine.

"Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что под городом Гриндавик, вероятно, образовался канал магмы. Из-за возможного выхода лавы на поверхность города с населением 3,7 тысячи человек был отдан приказ об обязательной эвакуации", - говорится в публикации.

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