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В Исламабаде не исключают военных действий в отношении Индии

В Исламабаде не исключают военных действий в отношении Индии Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пакистан не исключает возможности военных действий в отношении Индии после осложнения ситуации между двумя странами, возникшей после теракта в индийском городе Пахалгам.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 22:44
В Исламабаде не исключают военных действий в отношении Индии

Пакистан не исключает возможности военных действий в отношении Индии после осложнения ситуации между двумя странами, возникшей после теракта в индийском городе Пахалгам.

Как передает Report, об этом сообщил агентству EFE министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Возможность военного вмешательства на территорию соседней Индии существует. Мы усилили нашу мощь. Будут приняты стратегические решения", - сказал он.

Напомним, что 22 апреля в городе Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт в месте большого скопления туристов. По последним данным, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за инцидент на Пакистан.

Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, в частности, было закрыто воздушное пространство, и аннулированы визы, что привело к значительному росту напряженности между двумя странами.

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