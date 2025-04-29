В Исламабаде не исключают военных действий в отношении Индии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пакистан не исключает возможности военных действий в отношении Индии после осложнения ситуации между двумя странами, возникшей после теракта в индийском городе Пахалгам.

Пакистан не исключает возможности военных действий в отношении Индии после осложнения ситуации между двумя странами, возникшей после теракта в индийском городе Пахалгам.

Как передает Report , об этом сообщил агентству EFE министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Возможность военного вмешательства на территорию соседней Индии существует. Мы усилили нашу мощь. Будут приняты стратегические решения", - сказал он.

Напомним, что 22 апреля в городе Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт в месте большого скопления туристов. По последним данным, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за инцидент на Пакистан.

Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, в частности, было закрыто воздушное пространство, и аннулированы визы, что привело к значительному росту напряженности между двумя странами.