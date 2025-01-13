В Исламабаде нашли мертвым советника посольства Германии

Советник посольства Германии в Пакистане обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде, до этого он два дня не выходил на связь.

Советник посольства Германии в Пакистане обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде, до этого он два дня не выходил на связь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

Отмечается, что Томас Б. считался дипломатом, хотя на самом деле работал на Федеральную разведывательную службу Германии (BND).

После того как он два дня не появлялся в посольстве и не отвечал на звонки, два сотрудника миссии были направлены к месту проживания мужчины. В квартире они обнаружили тело коллеги.

Как отмечает Bild, у Томаса Б. были проблемы с сердцем, не исключено, что это могло привести к смерти. На посту советника миссии в Исламабаде он находился 3,5 года.

"К сожалению, мы вынуждены подтвердить смерть нашего коллеги", - заявили изданию в МИД ФРГ. В BND указали лишь на то, что в принципе не комментируют ситуации, касающиеся отдельных сотрудников ведомства. По информации Bild, Томас Б. давно работал на германскую разведслужбу и считался очень опытным сотрудником.