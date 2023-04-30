В ирландском парламенте предложили выслать российского посла

Представитель парламента Ирландии Чарли Фланаган предложил отправить домой посла РФ Юрия Филатова, обвинившего страну в смерти ирландского добровольца под Бахмутом.

Представитель парламента Ирландии Чарли Фланаган предложил отправить домой посла РФ Юрия Филатова, обвинившего страну в смерти ирландского добровольца под Бахмутом.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, в посольстве России обвинили ирландское правительство и СМИ в смерти добровольца. По словам Филатова, они "распространяли антироссийскую пропаганду и искажали правду по поводу конфликта в Украине".

На это глава парламентского комитета по иностранным делам и обороне Чарли Фланаган предложил выслать посла РФ из страны.

"Угрожающее, пугающее и ужасное заявление российского посольства в Дублине. Эти враждебные замечания неприемлемы. Пришло время попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну", - заявил политик.