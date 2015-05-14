В Ирландии задержаны шесть подозреваемых в подготовке теракта против принца Чарльза

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Шесть человек задержаны в Ирландии в графстве Литрим по подозрению в подготовке теракта против британского наследного принца Чарльза, отмечает Report со ссылкой на ТАСС. У задержанных обнаружены взрывные устройства и оружие. Об этом сегодня сообщила газета The Daily Mirror.

По данным издания, злоумышленники собирались совершить теракт в ходе визита Чарльза и его супруги Камиллы в республику 19-22 мая.

В распоряжении задержанных были самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие, которое хранилось в графствах Лаут и Уэксфорд, а также в Дублине. Всего полицейские обыскали 20 вероятных мест нахождения тайников с оружием.

Как сообщили в местной полиции, все шесть задержанных подозреваются в связях с группировками Ирландской республиканской армии (ИРА).