В Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину

Полиция Ирландии задержала британца, предположительно, угрожавшего убить депутата парламента Великобритании.

Полиция Ирландии задержала британца, предположительно, угрожавшего убить депутата парламента Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Irish Times .

Так, правоохранители задержали 41-летнего мужчину утром в субботу в графстве Корк. В операции принимали участие до 15 полицейских, которые отвезли мужчину в полицейский участок для допроса.

Мужчина, предположительно, в октябре позвонил представительнице лейбористской партии Британии и угрожал ей убийством. Впоследствии британская полиция связалась с ирландской и передала сведения о злоумышленнике.

Полиция Ирландии подтвердила задержание.

"Полиция в Дугласе исполнила ордер на обыск сегодня утром, в субботу, в жилом доме ... В ходе обыска было изъято несколько электронных устройств и задержан мужчина (41 год), подозреваемый в угрозах лицу, не находящемуся в данной юрисдикции", - приводит издание thejournal.ie заявление представителя ирландских правоохранителей.

Они добавили, что задержанный находится под стражей в участке. Угрозы, по данным СМИ, поступили лейбористке 18 октября - через несколько дней после громкого убийства британского парламентария Дэвида Эймесса.