​В Ирландии впервые утвердили сразу трех премьеров

Ирландия получила сразу трех премьеров по итогам достигнутого спустя, больше, чем четыре месяца после выборов соглашения между тремя партиями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на посту кабинета министров друг друга будут сменять лидер либерально-республиканской партии "Фианна Файл" Михол Мартин, нынешний премьер и лидер правящей до выборов партии "Фине Гэл" Лео Варадкар и лидер "партии зеленых" Имон Райан.

В таком порядке они и сменят друг друга в течение ближайших пяти лет. Мартин останется премьером до декабря 2022 года.

Три партии в программе будущего коалиционного правительства отметили, что на фоне пандемии коронавируса необходимо проявлять особую гибкость во имя блага граждан.

До сих пор в Ирландии ротации премьеров не было, в стране действовала система, при которой премьером становился лидер партии, получившей на выборах большинство, а заместителем премьера – лидер второй по количеству мест партии.