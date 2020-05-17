В Ирландии впервые с марта за сутки выявили менее 100 случаев COVID-19

Медики в Ирландии выявили 92 случая заражения коронавирусом нового типа за сутки, такой результат фиксируется впервые с 18 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, накануне было выявлено 129 случаев заражения, в течение всего апреля медики каждый день выявляли несколько сотен зараженных COVID-19.

Минздрав указывает также, что в Ирландии за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, всего зафиксировано 1 533 летальных исхода. В общей сложности COVID-19 заболели 24 048 человек.