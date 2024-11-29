В Ирландии пройдут досрочные всеобщие выборы

В Ирландии пройдут досрочные всеобщие выборы, по их итогам будет избран новый состав Палаты представителей (нижней палаты парламента).

В Ирландии пройдут досрочные всеобщие выборы, по их итогам будет избран новый состав Палаты представителей (нижней палаты парламента).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, всего на кону 174 депутатских мандата, это на 14 больше, чем на предыдущих выборах 2020 года, что отражает рост населения республики.

По состоянию на 2023 год в стране проживали 5,26 млн человек. Число избирательных округов также увеличено - с 39 до 43. Каждый из них должен провести в парламент от трех до пяти представителей. Всего на места в нижней палате парламента претендуют 685 кандидатов.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени) и будут работать до 22:00 (02:00 по бакинскому времени).

Политическая партия, которая наберет более половины голосов, получит право сформировать правительство. Однако такого в политической истории Ирландии не случалось с 1977 года. Опросы общественного мнения однозначно указывают на то, что основным партиям - центристским "Фианна фойл" (ФФ) и "Фине гэл" (ФГ) - вновь придется заключить соглашение о коалиции. С учетом того, что даже сообща они вряд ли получат необходимые 88 мандатов, для формирования правительства им придется договориться с еще одной политической силой. И ФФ, и ФГ уже исключили возможность партнерства с вновь набирающей популярность националистической партией "Шинн фейн" (ШФ).