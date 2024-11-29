В Ирландии пройдут досрочные всеобщие выборы, по их итогам будет избран новый состав Палаты представителей (нижней палаты парламента).
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По состоянию на 2023 год в стране проживали 5,26 млн человек. Число избирательных округов также увеличено - с 39 до 43. Каждый из них должен провести в парламент от трех до пяти представителей. Всего на места в нижней палате парламента претендуют 685 кандидатов.
Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени) и будут работать до 22:00 (02:00 по бакинскому времени).
Политическая партия, которая наберет более половины голосов, получит право сформировать правительство. Однако такого в политической истории Ирландии не случалось с 1977 года. Опросы общественного мнения однозначно указывают на то, что основным партиям - центристским "Фианна фойл" (ФФ) и "Фине гэл" (ФГ) - вновь придется заключить соглашение о коалиции. С учетом того, что даже сообща они вряд ли получат необходимые 88 мандатов, для формирования правительства им придется договориться с еще одной политической силой. И ФФ, и ФГ уже исключили возможность партнерства с вновь набирающей популярность националистической партией "Шинн фейн" (ШФ).