В Ирландии предложили сократить состав российского посольства

Комитет по внешней политике и обороне парламента Ирландии предложил сократить состав российского посольства в Дублине.

Комитет по внешней политике и обороне парламента Ирландии предложил сократить состав российского посольства в Дублине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее предложение было сделано в пятницу после того, как в четверг вечером посол РФ Юрий Филатов был вызван в МИД Ирландии в связи с введением Москвой санкций против 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии.

"Посол России был вызван в министерство иностранных дел министром иностранных дел Саймоном Коувени после того, как Россия запретила въезд в страну ключевым членам правительства, включая премьер-министра Михола Мартина, его заместителя Лео Варадкара, министра юстиции Хелен Макэнти, из-за того, что Ирландия поддерживает санкции против РФ", - говорится в заявлении, распространенном комитетом на сайте ирландского парламента.

Как добавил заместитель председателя комитета Чарли Фланаган, в свете введенных Россией санкций "комитет призывает выслать" с территории страны ряд сотрудников российского посольства в Ирландии. "Штатная численность российского посольства в Ирландии должна соответствовать штатной численность ирландского посольства в Москве", - подчеркнул он.