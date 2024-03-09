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В Ирландии предложили отменить "обязанности женщины по дому"

В Ирландии предложили отменить "обязанности женщины по дому" Жителям Ирландии в Международный женский день предложили проголосовать за отмену "обязанностей женщины по дому".
Другие страны
9 марта 2024 г. 03:24
В Ирландии предложили отменить обязанности женщины по дому

Жителям Ирландии в Международный женский день предложили проголосовать за отмену "обязанностей женщины по дому".

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что голосование предлагается провести в двух референдумах. Планируется пересмотреть положения Конституции о браке и роли женщины в семье.

Первый референдум расширит конституционное определение семьи с ячейки, основанной на браке, до союза, подразумевающего длительные отношения пар.

Во время второго референдума предлагается заменить формулировку об "обязанностях женщины по дому". Изменения могут внести гендерно-нейтральный пункт о заботе членов семьи друг о друге.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiyada qadınların evdəki vəzifələrinin ləğv edilməsi təklif edilib

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