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В Ирландии оштрафовали WhatsApp на €5,5 млн

В Ирландии оштрафовали WhatsApp на €5,5 млн Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала компанию, ответственную за работу мессенджера WhatsApp на €5,5 млн за нарушение правил конфиденциальности Евросоюза при работе с личными данными.
Другие страны
19 января 2023 г. 19:38
В Ирландии оштрафовали WhatsApp на €5,5 млн

Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала компанию, ответственную за работу мессенджера WhatsApp на €5,5 млн за нарушение правил конфиденциальности Евросоюза при работе с личными данными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте в четверг.

"Комиссия по защите данных сегодня объявила о завершении расследования в отношении WhatsApp Ireland Limited по вопросу предоставления услуг мессенджера WhatsApp, в результате чего WhatsApp Ireland оштрафована на €5,5 млн за нарушение европейского Общего регламента защиты персональных данных. WhatsApp Ireland также было поручено привести свои операции по обработке данных в соответствие с требованиями [Евросоюза] в течение шести месяцев", - говорится в сообщении.

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