В Ирландии надувная игрушка заблокировала дорогу - ФОТО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В столице Ирландии Дублине сильный ветер уронил и прокатил по городу 12-метровую надувную игрушку. В результате гигантская копия мультгероя перекрыла движение на одной из улиц города, сообщает Report со ссылкой на Подробности.

Озорных миньонов любят во всем мире за их выходки в мультфильме "Гадкий я", но водители в Дублине не были так рады, когда гигантская надувная версия Кевина упала посреди дороги и перекрыла движение.

В итоге, в городе возникли проблемы с транспортом. Ирландская полиция провела 15-минутную спецоперацию и убрала надувного миньона, прежде чем он стал более серьезной проблемой для водителей города.