В Ирландии из-за шторма "Дара" без света остались почти 400 тыс. человек

Почти 400 тыс. жителей Ирландии остались без электроэнергии из-за последствий шторма "Дара", который произошел на Британских островах в ночь на субботу.

Почти 400 тыс. жителей Ирландии остались без электроэнергии из-за последствий шторма "Дара", который произошел на Британских островах в ночь на субботу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTE.

По информации метеорологической службы республики, в некоторых регионах страны, например, в графстве Голуэй, отмечались очень сильные порывы ветра. Из некоторых мест поступают сообщения о рухнувших деревьях и перекрытых для автомобильного движения трассах. С серьезными перебоями осуществляется железнодорожное и автобусное сообщение.

В аэропорту Дублина отменено несколько авиарейсов - практически все, которые должны были вылетать в соседнюю Великобританию, которая также не осталась в стороне от шторма "Дара". Наивысший красный уровень угрозы в связи с погодными условиями сохраняется в Уэльсе, людям рекомендуется не выходить на улицу, воздержаться от использования транспорта.

Обрыв линий электропередачи привел к тому, что без света оказались 55 тыс. домов в Уэльсе, на юго-западе Англии и в графстве Западный Мидлендс.

По всей стране отменены запланированные на субботу праздничные мероприятия. Не состоится и несколько футбольных матчей, в том числе так называемое Мерсисайдское дерби между клубами "Эвертон" и "Ливерпуль" в рамках 15 тура английской Премьер-лиги.