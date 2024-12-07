О нас

В Ирландии из-за шторма "Дара" без света остались почти 400 тыс. человек

В Ирландии из-за шторма "Дара" без света остались почти 400 тыс. человек Почти 400 тыс. жителей Ирландии остались без электроэнергии из-за последствий шторма "Дара", который произошел на Британских островах в ночь на субботу.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 15:55
В Ирландии из-за шторма Дара без света остались почти 400 тыс. человек

Почти 400 тыс. жителей Ирландии остались без электроэнергии из-за последствий шторма "Дара", который произошел на Британских островах в ночь на субботу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTE.

По информации метеорологической службы республики, в некоторых регионах страны, например, в графстве Голуэй, отмечались очень сильные порывы ветра. Из некоторых мест поступают сообщения о рухнувших деревьях и перекрытых для автомобильного движения трассах. С серьезными перебоями осуществляется железнодорожное и автобусное сообщение.

В аэропорту Дублина отменено несколько авиарейсов - практически все, которые должны были вылетать в соседнюю Великобританию, которая также не осталась в стороне от шторма "Дара". Наивысший красный уровень угрозы в связи с погодными условиями сохраняется в Уэльсе, людям рекомендуется не выходить на улицу, воздержаться от использования транспорта.

Обрыв линий электропередачи привел к тому, что без света оказались 55 тыс. домов в Уэльсе, на юго-западе Англии и в графстве Западный Мидлендс.

По всей стране отменены запланированные на субботу праздничные мероприятия. Не состоится и несколько футбольных матчей, в том числе так называемое Мерсисайдское дерби между клубами "Эвертон" и "Ливерпуль" в рамках 15 тура английской Премьер-лиги.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
5 декабря 2024 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi