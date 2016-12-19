Число погибших от отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 20 человек - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв отравления концентратом "Боярышник" достигло в Иркутске 25 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону.

"На данный момент известно о 42 госпитализированных, 25 из них погибли. Остальные находятся в тяжелом состоянии", - заявил представитель ведомства.

По предварительным данным, концентрат содержал метиловый спирт.

Все пострадавшие проживали в одном микрорайоне - Ново-Ленино.

*** 04:18

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Еще семь человек скончались за последние часы от отравления спиртосодержащей жидкостью в Иркутске. Таким образом, число жертв отравления превысило 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"На данным момент нам известно о 15 умерших", - сказал он. Сколько жителей областного центра было госпитализировано с отравлением алкоголем, он не уточнил.

На вечер воскресенья СК и ГУ МВД по региону сообщали о 18 отравившихся, восемь из которых скончались.

***18:45

Число умерших от суррогатного алкоголя в Иркутске возросло до восьми человек, в больницах находятся еще семь отравившихся.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав области.

***18:08

Десять человек доставлены в иркутские больницы с диагнозом "острое химическое отравление", по предположению медиков, они употребляли спиртосодержащие жидкости; в результате пять человек скончались, пятеро находятся в коме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает областной минздрав.

"По предварительному заключению медицинских специалистов, пострадавшие получили острые химические отравления неизвестным ядом. Предположительно, все они накануне употребляли спиртосодержащие суррогатные жидкости.

На текущий момент пятеро пациентов находятся в коме, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Больным оказывается медицинская помощь в полном объеме. Для помощи пострадавшим привлечены главный токсиколог и нарколог Иркутского токсикологического центра и другие специалисты. Пять пострадавших скончались", — сообщает минздрав.

У больных взяты пробы для химико-токсикологической экспертизы. Информация направлена в правоохранительные органы и Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.