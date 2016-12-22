В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 63 человек

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Еще один человек скончался в результате отравления "Боярышником" в Иркутске — таким образом, общее число погибших выросло до 63.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообшила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

"По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37", — сказала собеседница агентства.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные.