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    В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 63 человек

    Общее число пострадавших — 109

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Еще один человек скончался в результате отравления "Боярышником" в Иркутске — таким образом, общее число погибших выросло до 63.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообшила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

    "По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37", — сказала собеседница агентства.

    Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные.

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