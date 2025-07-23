В Иране заявили о попытке американского эсминца войти в их территориальные воды

В Иране заявили о попытке американского эсминца войти в их территориальные воды

В Иране заявили о попытке американского эсминца войти в территориальные воды страны в Оманском заливе.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили на государственном телевидении Ирана.

Согласно данным, около 10:00 утра по местному времени иранский военный вертолет пролетел над американским эсминцем USS Fitzgerald. Корабль пытался войти в территориальные воды Ирана.

"Иранский пилот продолжил выполнение миссии и повторил предупреждение держаться подальше от иранских территориальных вод. Впоследствии иранские силы добились того, что американское судно сменило курс на юг", - говорится в сообщении. .

Никаких комментариев от ВМС США не последовало.