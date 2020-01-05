​В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - приводит в переводе на английский его слова CNN.

"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", - подчеркнул советник руководителя Ирана. При этом он указал, что руководство Ирана "никогда не стремилось и не будет стремиться к войне".